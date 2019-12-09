Стало відомо, скільки заробив Ломаченко за 2019 рік

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко заробив 6 мільйонів доларів за 2019 рік.

6 мільйонів доларів - це найбільша сума серед українських боксерів, повідомляє Champion.com.ua.

90 відсотків річного доходу Василя Ломаченка склали гонорари за бої, решта – рекламні контракти та проекти.

За оцінкою видання, після сплати податків та комісії промоутерам в українського боксера залишиться 4 мільйони доларів, які він ділить навпіл зі своїм батьком-тренером Анатолієм Ломаченком.

Нагадаємо, 2019 року Василь Ломаченко провів два переможні бої. Свій попередній поєдинок володар трьох чемпіонських поясів у легкій вазі провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів, а в квітні нокаутував Ентоні Кроллу. Ім'я наступного суперника українського чемпіона поки невідомо.

Всього на професіональному рингу Василь Ломаченко має 14 перемог (10 - нокаутом) та 1 поразку.

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Днями чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду найкращого боксера 2019 року від Всесвітньої боксерської організації (WBO). Вручення призу відбулося на офіційній церемонії під час засідання Конгресу WBO в Токіо (Японія).