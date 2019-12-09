Футболісти "Динамо" зустрінуться з уболівальниками перед грою з “Лугано”

Футболісти київського клубу “Динамо” Беньямін Вербич і Карлос де Пена зустрінуться з уболівальниками перед грою зі швейцарським “Лугано”, яка відбудеться 12 грудня в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи.

Зустріч футболістів “Динамо” з уболівальниками відбудеться сьогодні, 9 грудня, в конференц-залі стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 19.30. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Давайте разом зробимо команді підтримку і зарядимо гравців позитивним настроєм напередодні вирішального поєдинку з “Лугано” в Лізі Європи”, - йдеться в повідомленні.

Відео прев’ю матчу від “Динамо”:

Нагадаємо, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Голами у складі "Динамо" відзначилися: Миколенко (на 18-й хвилині), Циганков (39) і Вербич (79).

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Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".