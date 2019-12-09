Багато футболістів "Динамо" не зіграли на своєму рівні проти “Зорі” - тренер

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко прокоментував поразку команди від луганської “Зорі” у вчорашньому матчі, який відбувся в рамках 17 туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Олексій Михайличенко, зокрема, зазначив, що в цьому поєдинку багато футболістів “Динамо” не зіграли на своєму рівні, тому команді не вдалося реалізувати план на гру.

“Давайте говорити про те, що кожна команда вибирає тактику на матч. І перемагає та команда, яка реалізовує цей план на гру. На жаль, ми не змогли реалізувати те, що задумали. З перших хвилин ми просто бридко увійшли в гру і дали відчути супернику упевненість, чому посприяв швидко пропущений нами м'яч.

Ми допускали дуже багато помилок, особливо в обороні. Насправді - так, можна сказати, що "Зоря" сьогодні краще виглядала, ніж ми. Бувають матчі, коли не йде гра у одного-двох футболістів. Навіть тоді вже команді може бути важко. На мій погляд, не вдаючись у подробиці, можна сказати, що сьогодні багато футболістів "Динамо" не зіграли на своєму рівні.

На мій погляд, ми більше програли в плані психології, ніж у фізиці, особливо на початку зустрічі.

Але я вдячний гравцям за те, що вони, навіть граючи вдесятьох, знайшли в собі сили, характер і намагалися змінити ситуацію, що склалася”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Нагадаємо, 8 грудня футболісти "Динамо" з рахунком 1:2 програли луганській "Зорі" у домашньому поєдинку 17 туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. На столичному НСК "Олімпійський" м'ячі забили Беньямін Вербич (22-а хвилина) - у складі "Динамо"; Богдан Михайличенко (6), Дмитро Хомченовський (56) - у "Зорі". Підопічні Олексія Михайличенка догравали матч у меншості - на 52-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Тамаш Кадар.

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Динамо" - 33, "Олександрія" - 30; "Колос" - 20, "Маріуполь" - 19, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 12, "Карпати" - 11, "Ворскла" - 11.

Фото: Ua-football