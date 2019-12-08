Біатлоністки України посіли 9 місце в естафеті на шведському етапі Кубка світу
Перемогла команда Норвегії, яка подолала дистанцію за 1 годину 11 хвилин 08,7 секунди, використавши 10 додаткових патронів на 8 вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.
"Срібло" в активі збірної Швейцарії (відставання 8,5 секунди; 4 додаткових патрони), "бронза" - у біатлоністок Швеції (+10,2; 8 додаткових патронів),
Збірна України фінішувала дев'ятою. Відставання від команди-переможниці - 2.47,1; 8 додаткових патронів.
Загалом на старт вийшла 21 команда.
Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в австрійському Хохфільцені (13-15 грудня), французькому Аннесі (19-22 грудня), німецьких Обергофі (9-12 січня) та Рупольдингу (15-19 січня), словенській Поклюці (23-26 січня), чеському Нове-Мєсто (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Голменколлені (20-22 березня).