Голи Яремчука і Безуса принесли «Генту» чергову перемогу

Роман Яремчук забив 17 м’яч за «Гент» в сезоні.

Українські футболісти Роман Яремчук та Роман Безус забили м’ячі за «Гент» в матчі 18-го туру чемпіонату Бельгії проти «Зюльте-Варегема» (2:0). Про це повідомляє Укрінформ.

На 2-й хвилині Роман Безус вивів «Гент» вперед, а на 28-й хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу господарів. У підсумку, перемога «Гента» 2:0.

В активі українського нападника Яремчука в цьому сезоні вже 17 голів та 4 результативні передачі в матчах за «Гент». Роман Безус забив 4 м’ячі та віддав одну гольову передачу.

Також в цьому матчі за «Гент» повний матч відіграв український захисник Ігор Пластун.

Після 18 матчів «Гент» набрав 35 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 2-е місце. Лідирує «Брюгге», який набрав 40 очок.