"Колос" розгромив "Дніпро-1" у матчі футбольної Прем'єр-ліги

Ковалівський "Колос" з рахунком 4:0 завдав нищівної поразки "Дніпру-1" у матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

На "Оболонь-Арені" у Києві м'ячі забили Вільхамссон Арні (14-та хвилина з пенальті, 52), Олег Ільїн (57) та Євген Смирний (78), повідомляє Укрінформ.

У неділю, 8 грудня, програму 17-го туру завершать поєдинки "Маріуполя" зі "Львовом", львівських "Карпат" з чернігівською "Десною" та київського "Динамо" з луганською "Зорею".

Результати інших матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Олімпік" (Донецьк) - 3:0

голи: Микола Матвієнко (4-та хвилина), Марлос (77), Ісмаїлі (90+1).

"Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голи: Андрій Запорожан (59), Кирил Ковалець (75, 85).

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок (після 17-ти ігор), "Динамо" - 33 (16), "Зоря" - 31 (16), "Десна" - 30 (16), "Олександрія" - 30 (17), "Колос" - 20 (17), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (17), "Маріуполь" - 18 (16), "Карпати" - 11 (16), "Львів" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (17).