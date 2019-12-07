Малиновський забив дебютний м’яч в Серії А

Гол українця допоміг «Аталанті» обіграти «Верону».

Український півзахисник Руслан Малиновський забив за «Аталанту» свій дебютний м’яч в чемпіонаті Італії. Українець відзначився в матчі 15-го туру чемпіонату італійської Серії А проти «Верони» (3:2). Про це повідомляє Укрінформ.

В матчі проти «Верони» Руслан Малиновський вийшов на поле на 28-й хвилині, замінивши Ілічича. А на 44-й хвилини українець відзначився дальнім ударом, зрівнявши рахунок 1:1. Остаточний рахунок матчу – 3:2. Другий м’яч за «Аталанту» забив Мюріель, який на 64-й хвилині реалізував пенальті. А перемогу команді з Бергамо приніс гол Джимсіті на 90+3 хвилині.

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В цьому сезоні Малиновський відіграв за «Аталанту» в 17 матчах, в його активі вже 2 голи. Свій перший м’яч за «Аталанту» Малиновський забив в Лізі чемпіонів у ворота «Ман Сіті».

Після 15-и турів «Аталанта» набрала 28 очок і посідає 6-е місце в Серії А. Лідирує в чемпіонаті «Інтер», який в 15-х матчах набрав 38 очок.