Чоловіча естафета продовжить етап Кубка світу з біатлону в Швеції

На першому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Естерсунді (Швеція), в суботу, 7 грудня, відбудеться класична естафета у чоловіків.

В естафетній гонці 4х7,5 км Україну (10-й стартовий номер)ипредставлятимуть Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний, повідомляє Укрінформ. Чоловіча естафета почнеться о 18.30 за київським часом. Читайте також: Юлія Джима виграла "срібло" на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді 8 грудня шведський етап Кубка світу з біатлону завершить жіноча естафета 4х6 км.