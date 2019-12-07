Чоловіча естафета продовжить етап Кубка світу з біатлону в Швеції
Укрінформ
На першому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Естерсунді (Швеція), в суботу, 7 грудня, відбудеться класична естафета у чоловіків.
В естафетній гонці 4х7,5 км Україну (10-й стартовий номер)ипредставлятимуть Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний, повідомляє Укрінформ.
Чоловіча естафета почнеться о 18.30 за київським часом.
8 грудня шведський етап Кубка світу з біатлону завершить жіноча естафета 4х6 км.