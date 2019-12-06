Шахтар - Олімпік: під час матчу у Харкові чергуватимуть близько 300 поліцейських
Укрінформ
Правопорядок та безпеку під час футбольного матчу у Харкові між донецькими командами «Шахтар» та «Олімпік» забезпечуватимуть 275 правоохоронців.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
«6 грудня о 19:00 у Харкові відбудеться матч між командами «Шахтар» і «Олімпік» (Донецьк). Очікується, що спортивний захід відвідають близько 4 тисяч уболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечуватимуть 200 працівників Нацполіції та 75 військовослужбовців Нацгвардії», - йдеться у повідомленні.
Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок і дотримуватися закону.