“Шахтар” цікавиться бразильським вінгером “Корінтіанса” - ЗМІ

Півзахисник бразильського футбольного клубу “Корінтіанс” 20-річний Жандерсон потрапив до сфери інтересів донецького “Шахтаря”.

За інформацією Calciomercato, окрім “Шахтаря” Жандерсоном цікавляться також “Аталанта”, “Рома”, “Монако” і “Фотфорд”.

У нинішньому сезоні Жандерсон зіграв у всіх турнірах у 20 матчах, забив 2 м’ячі та зробив 1 результативну передачу.

Відео кращих моментів матчу за участю Жандерсона:

Трансферна вартість футболіста за оцінками Transfermarkt складає 800 тисяч євро. “Корінтіанс” наразі посідає 7 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.

Нагадаємо, сьогодні поєдинок “Шахтар” - “Олімпік” відкриє 17 тур української Прем'єр-ліги. Він відбудеться у Харкові на ОСК “Металіст” і розпочнеться о 19.00.

Турнірне становище: "Шахтар" - 44 очки, "Динамо" - 33, "Зоря" - 31, "Десна" - 30, "Олександрія" - 27, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 18, "Колос" - 17, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" — 11.

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