Головний матч тижня: «Манчестер Сіті» - «Манчестер Юнайтед»

Дербі Манчестера вирішить долю головного тренера «МЮ» Сульшера.

Найцікавіший матч тижня в Європі зіграють 7 грудня в Манчестері, де на стадіоні «Етіхад» відбудеться манкуніанське дербі. І хоча в останні роки «городяни» виступають в чемпіонаті Англії вдаліше, «Червоні дияволи» все одно регулярно відбирають у своїх принципових суперників очки. Тим самим виправдовуючи статус дербі.

Мотивація в цих матчах просто неймовірна. Футболісти та тренери розуміють, що вболівальники їм довго згадуватимуть поразку. Більш того, якщо «Манчестер Юнайтед» програє, це може означати відставку головного тренера команди Уле Гуннар Сульшера, про що він уже попередив своїх гравців. Подейкують, що на його робоче місце вже поглядає Маурісіо Почеттіно, нещодавно звільнений з «Тоттенгема». Так що битва на полі розіграється неабияка.

Незважаючи на принциповість поєдинку, багато хто все ж чекає перемоги «Манчестер Сіті». Команда бореться за чемпіонство, тоді як «Червоні дияволи» намагаються піднятися з середини турнірної таблиці. Аналітики Parimatch дають підопічним Хосепа Гвардіоли 74% на перемогу. При цьому шанси «городян» на три голи - 45%. Тоді як у «Манчестер Юнайтед» лише 20% на два забиті м'ячі.

Українські вболівальники повинні більше підтримувати «Манчестер Сіті». Оскільки за цю команду виступає Олександр Зінченко. Його поява на полі під питанням, все ж він тільки недавно відновився після травми. Зате Сашко вже тренується в загальній групі. До речі, нагадаємо, що і за «Манчестер Юнайтед» виступає екс-гравець «Шахтаря». Бразилець Фред перебрався до Англії у 2018 році.