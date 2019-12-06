Команда Нацгвардії України виграла “Кубок Захисника-2019” з мініфутболу

Футбольна команда Національної гвардії України стала володарем “Кубка Захисника – 2019”, який відбувся 5 грудня в Києві з нагоди відзначення Дня Збройних сил України.

Змагання четвертого благодійного турніру з мініфутболу проходили в стінах Військового інституту імені Героїв Крут, повідомляє “Центр новин”.

У фіналі команда Нацгвардії перемогла команду Департаменту Патрульної поліції з рахунком 3:2 і стала володарем “Кубка Захисника-2019”.

У четвертому благодійному турнірі “Кубок Захисника” змагалися команди Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Національної гвардії України, Збірної журналістів України та Департаменту Патрульної поліції.

У Києві відбувся 4 "Кубок Захисника" з мініфутболу / Фото: "Центр новин"

Кращим воротарем турніру став Андрій Варчак (Збірна журналістів), кращим захисником — Денис Савчук (ВІТІ), кращим форвардом - Іван Узунов (Збірна журналістів), кращим гравцем – Антон Вакуленко (Патрульна поліція), кращим топ-гравцем і володарем нагороди від спонсора турніру – Сергій Чеберяк (Нацгвардія).

Усі учасники змагань отримали грамоти, подяки, футбольні м’ячі від організаторів та спонсорів турніру.

Нагадаємо, “Кубок Захисника” з мініфутболу - щорічний турнір, який об’єднує між собою військових, учасників АТО, політиків та журналістів для допомоги дітям-переселенцям зі Сходу України. Перший благодійний турнір із мініфутболу "Кубок Захисника" відбувся 22 жовтня 2016 року. У фіналі змагань, які проходили на столичному стадіоні "Локомотив", "Дніпро-1" обіграв збірну журналістів і став чемпіоном дебютного розіграшу.