“Київ-Баскет” розпочинає другий етап виступів на Кубку Європи ФІБА
Перший поєдинок у групі K, де суперниками підопічних Айнарса Багатскіса стали “Зволле” (Нідерланди), “Керменд” (Угорщина) і “Вентспілс” (Латвія), відбудеться 11 грудня на виїзді. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Один домашній поєдинок київська команда зіграє у ПС "Венето", інші два - у Палаці спорту.
Розклад матчів “Київ-Баскета” у групі К
11 грудня. “Зволле” – “Київ-Баскет” (20:30)
18 грудня. “Київ-Баскет” – “Керменд” (ПС “Венето”, 19:00)
8 січня. “Вентспілс” – “Київ-Баскет” (19:00)
22 січня. “Київ-Баскет” – “Зволле” (19:00)
29 січня. “Керменд” – “Київ-Баскет” (19:00)
5 лютого. “Київ-Баскет” – “Вентспілс” (19:00)
Перед стартом у другому груповому турнірі Кубка Європи "Київ-Баскет" проведе два домашніх матчі: проти "Хіміка" (6 грудня) і "Одеси" (8 грудня).
Фото: kyiv-basket.com