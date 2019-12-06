“Київ-Баскет” розпочинає другий етап виступів на Кубку Європи ФІБА

Баскетболісти столичного клубу “Київ-Баскет” стали переможцями першого групового етапу Кубка Європи ФІБА і за декілька днів розпочинають боротьбу на другому.

Перший поєдинок у групі K, де суперниками підопічних Айнарса Багатскіса стали “Зволле” (Нідерланди), “Керменд” (Угорщина) і “Вентспілс” (Латвія), відбудеться 11 грудня на виїзді. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Один домашній поєдинок київська команда зіграє у ПС "Венето", інші два - у Палаці спорту.

Розклад матчів “Київ-Баскета” у групі К

11 грудня. “Зволле” – “Київ-Баскет” (20:30)

18 грудня. “Київ-Баскет” – “Керменд” (ПС “Венето”, 19:00)

8 січня. “Вентспілс” – “Київ-Баскет” (19:00)

22 січня. “Київ-Баскет” – “Зволле” (19:00)

29 січня. “Керменд” – “Київ-Баскет” (19:00)

5 лютого. “Київ-Баскет” – “Вентспілс” (19:00)

Перед стартом у другому груповому турнірі Кубка Європи "Київ-Баскет" проведе два домашніх матчі: проти "Хіміка" (6 грудня) і "Одеси" (8 грудня).

Фото: kyiv-basket.com