«Срібло» для мене сьогодні, як перше місце – Джима

Українська біатлоністка задоволена влучною стрільбою.

Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала здобуте «срібло» індивідуальної гонки на Кубку світу в шведському Естерсунді.

«Срібло» для мене сьогодні, як перше місце. Чотири нулі на стрільбі буває не часто. Нога мене ще турбує, але немає різкого болю. Вже давно зрозуміла, що індивідуальна гонка - це моє», - сказала Джима в ефірі «UA:Перший».

Нагадаємо, в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Естерсунді Юлія Джима прийшла до фінішу другою, програвши переможниці Жюстин Бреза 11 секунд. Українка пройшла дистанцію без жодного промаху.