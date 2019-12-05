Французькі ЗМІ назвали головного претендента на посаду наставника “Арсенала”
Укрінформ
Визначився основний кандидат на посаду головного тренера лондонського футбольного клубу “Арсенал”.
Очолити команду може головний тренер французького футбольного клубу “Ніцца” 43-річний Патрік Вієйра. Про це повідомляє XSPORT.
“Головний тренер “Ніцци” Патрік Вієйра може зайняти аналогічну посаду в лондонському “Арсеналі”. За інформацією джерела, французькі ЗМІ називають саме Вієйра головним претендентом на пост тренера “канонірів”, - йдеться в повідомленні.
Патрік Вієйра раніше грав за “Арсенал”, це було у період 1996 - 2005 років. “Ніццу” він очолює з 2018 року.
Як повідомлялося, минулого тижня лондонський футбольний клуб “Арсенал” припинив співпрацю з головним тренером Унаї Емері. Тимчасово команду очолив 42-річний Фредрік Юнгберг.
Фото: Sky Sports