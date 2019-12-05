Французькі ЗМІ назвали головного претендента на посаду наставника “Арсенала”

Визначився основний кандидат на посаду головного тренера лондонського футбольного клубу “Арсенал”.

Очолити команду може головний тренер французького футбольного клубу “Ніцца” 43-річний Патрік Вієйра. Про це повідомляє XSPORT.

“Головний тренер “Ніцци” Патрік Вієйра може зайняти аналогічну посаду в лондонському “Арсеналі”. За інформацією джерела, французькі ЗМІ називають саме Вієйра головним претендентом на пост тренера “канонірів”, - йдеться в повідомленні.

Патрік Вієйра раніше грав за “Арсенал”, це було у період 1996 - 2005 років. “Ніццу” він очолює з 2018 року.

Як повідомлялося, минулого тижня лондонський футбольний клуб “Арсенал” припинив співпрацю з головним тренером Унаї Емері. Тимчасово команду очолив 42-річний Фредрік Юнгберг.

Фото: Sky Sports