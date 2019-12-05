У Бахмуті на Донеччині стартував Всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів, в змаганнях беруть участь спортсмени з 17 областей України.

Про це 5 грудня повідомили в пресслужбі Управління фізичної культури та спорту Донецької обладміністрації.

«4 грудня в місті Бахмут у манежі стадіону «Металург» відбулось урочисте відкриття всеукраїнського турніру з боксу серед юніорів. Змагання зібрали кращих представників вікової категорії 2004-2005 роки народження, які вже пройшли горнило національного відбору», - йдеться у повідомленні.

У Бахмуті стартував Всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів / Фото: Управління фізичної культури та спорту Донецької обладміністрації

Зазначено, що на ринг виходитимуть боксери 17 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської.

У змаганнях протягом чотирьох днів битимуться 78 боксерів у 14-ти вагових категоріях: до 44,5 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, +80 кг. Чвертьфінальні поєдинки пройдуть 5 грудня, півфінали - 6 грудня (початок - о 12:00), фінали – 7 грудня (11:00).

За словами начальника управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА Володимира Мицика, сьогоднішній турнір зібрав на Донеччині представників сходу, заходу, центру, півночі та півдня України і він принесе учасникам багато позитивних емоцій.