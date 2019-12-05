Україна на груповому етапі відбору Кубка регіонів УЄФА гратиме у Боснії і Герцеговині

Визначилося місце проведення матчів представника України на груповому етапі відбору Кубка регіонів УЄФА сезону-2020/21.

Матчі групового кваліфікаційного раунду за участю української команди проходитимуть у Боснії і Герцеговині 23 - 29 вересня 2020 року, повідомляє пресслужба УАФ.

За результатами жеребкування, яке відбулося 3 грудня у швейцарському Ньйоні, представник України за вихід до фінального турніру сперечатиметься з командами Чехії, Боснії і Герцеговини та переможцем групи попереднього етапу (Грузія, Естонія, Швеція, Азербайджан). Третій суперник визначиться у Швеції 21 - 27 липня 2020 року.

8 переможців групового раунду кваліфікації вийдуть до фінального турніру, який проходитиме в червні 2021 року на полі одного з учасників.

Нагадаємо, що в Кубку регіонів УЄФА виступають аматорські команди (по одній від кожної європейської асоціації). Країни делегують своїх регіональних представників серед аматорських збірних. Представник України визначиться після проведення Кубку регіонів УАФ. Минулого розіграшу українську асоціацію представляла збірна Львівської області.

Фото: uefa.com