Лень набрав 18 очок у матчі НБА “Атланта” - “Бруклін”

Український центровий американського баскетбольного клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень взяв участь у поєдинку з “Бруклін Нетс” у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Поєдинок “Атланта Гокс” - “Бруклін Нетс” завершився з рахунком 118:130 (26:22, 21:34 35:35, 36:39), а Олексій Лень відіграв у ньому близько 17 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 18 очок (це його другий найкращий показник в нинішньому сезоні), зробив 7 підборів і 3 результативні передачі. Найрезультативніший гравець матчу Трей Янг (“Атланта”) набрав 39 очок.

Відео кращих моментів матчу:

“Атланта Гокс” наразі посідає передостаннє, 17 місце в турнірній таблиці Східної конференції.

Наступний матч команда Олексія Леня проведе проти “Шарлотт” у ніч на понеділок, 9 грудня.

Фото: Getty Images