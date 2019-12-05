Двадцять очок Ягупової не допомогли “Фенербахче” обіграти “БЛМА” у матчі Євроліги

Турецький клуб “Фенербахче”, за який виступає капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова, поступився в драматичній боротьбі французькому “БЛМА” з Монпельє в матчі Євроліги.

Поєдинок “БЛМА” - "Фенербахче” завершився з рахунком 76:74, а Яліна Ягупова відіграла у ньому 32 хв 59 сек. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, українська баскетболістка набрала 20 очок, зробила 8 підбирань, 6 передач, 4 перехоплення, 6 втрат.

ФІБА визнала Ягупову найкращою в складі “Фенербахче” в цьому поєдинку, хоча за результативністю вона друга.

Відео кращих моментів матчу:

Обидві команди мають по 4 перемоги в 6 матчах, але очолює групу наразі “БЛМА”.

Зазначимо, що Аліна Ягупова залишається лідером Євроліги за результативністю. Після шести матчів в її активі 121 очко – у середньому 20,2 за гру.