У Києві до Дня ЗСУ розіграють четвертий "Кубок Захисника" з мініфутболу

У Києві з нагоди відзначення Дня Збройних сил України відбудеться четвертий благодійний турнір із мініфутболу “Кубок Захисника”.

"Кубок Захисника-2019" розіграють Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Національна гвардія України, Збірна журналістів України та Департамент Патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Змагання відбудуться 5 грудня (вул. Московська, 45/1) і розпочнуться о 18.00.

Організаторами турніру є Українська асоціація футболу, Українська Прем’єр-Ліга, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ІА “Центр новин”.

Основною метою турніру є реалізація соціальних ініціатив, спрямованих на реабілітацію військовослужбовців, які захищають цілісність України в зоні бойових дій на сході України. Перший благодійний турнір із мініфутболу "Кубок Захисника" відбувся 22 жовтня 2016 року. У фіналі змагань, які проходили на столичному стадіоні "Локомотив", "Дніпро-1" обіграв збірну журналістів і став чемпіоном дебютного "Кубка Захисника".

Фото: centernews.com.ua