Біатлон: Валя Семеренко першою з українок розпочне індивідуальну гонку в Естерсунді
Укрінформ
Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у четвер, 5 грудня, продовжить жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами.
У стартовому списку 103 біатлоністки, серед яких українки Валя Семеренко (18 номер), Віта Семеренко (43), Дар'я Блашко (73), Юлія Джима (74) та Анастасія Меркушина (84), повідомляє Укрінформ.
Гонка розпочнеться о 17.20 за київським часом.
На фото: Валя Семеренко.