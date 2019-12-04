Біатлон: Валя Семеренко першою з українок розпочне індивідуальну гонку в Естерсунді

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у четвер, 5 грудня, продовжить жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами.

У стартовому списку 103 біатлоністки, серед яких українки Валя Семеренко (18 номер), Віта Семеренко (43), Дар'я Блашко (73), Юлія Джима (74) та Анастасія Меркушина (84), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Кубок світу з біатлону: Фуркад виграв індивідуальну гонку в Естерсунді; Підручний - 20-й Гонка розпочнеться о 17.20 за київським часом. На фото: Валя Семеренко.