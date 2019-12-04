Кубок світу з біатлону: Фуркад виграв індивідуальну гонку в Естерсунді; Підручний - 20-й

Перемогою неодноразового чемпіона світу та Олімпійських ігор французького біатлоніста Мартена Фуркада завершилася в середу індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами в Естерсунді (Швеція) на першому етапі Кубка світу.

Фуркад подолав дистанцію з одним промахом за 53 хвилини 11,9 секунди, повідомляє Укрінформ. Найближчими конкурентами лідера підсумкового протоколу "індивідуалки" стали його співвітчизники Сімон Дестьє (відставання 12,7 секунди), Кентен Фійон Має (+1.50,8), а також Емільєн Жаклін (+2.17,8), який завершив горку четвертим. Кращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний (3 промахи), який фінішував з 20-м результатом. Артем Прима (4) посів 38-е місце, Руслан Ткаленко (3) - 54-е, Артем Тищенко (2) - 74-е, Антон Дудченко (5) - 84-е зі 109-ти учасників. Читайте також: Юлія Джима відновила тренування після травми У четвер, 5 грудня, в Естерсунді пройде жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами. На фото: Мартен Фуркад.