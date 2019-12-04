Змагання з марафону на Олімпіаді-2020 перенесли до Саппоро

Змагання з марафону та спортивної ходьби на Олімпіаді-2020 через погодні умови перенесли до Саппоро - столиці зимових Олімпійських ігор-1972.

Місцем проведення марафону і спортивної ходьби затверджений “Парк Одорі” (Odori Park). Про це повідомляє пресслужба МОК.

“Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та оргкомітети Олімпійських і Паралімпійських ігор-2020 у Токіо сьогодні оголосили, що “Парк Одорі” в Саппоро (Хоккайдо) затверджений як місце проведення змагань з марафону та спортивної ходьби. Це підтвердила і Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics)”, - йдеться в повідомленні.

МОК, World Athletics і оргкомітет Олімпійських ігор також погодили маршрути на 1 і 2 км для змагань зі спортивної ходьби і трасу довжиною 20 км для першої стадії марафону. Друга половина маршруту буде узгоджена до середини грудня.

Головні спортивні змагання чотириріччя XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня. Змагання з марафону та спортивної ходьби відбудуться 6 - 9 серпня.

Як повідомлялося, перенесення змагань на острів Хоккайдо, в найбільш північну префектуру Японії, продиктоване тим, що температура повітря там під час змагань прогнозується нижче на 5-6 градусів, ніж у Токіо. Відстань міста Саппоро від Токіо становить понад 800 км на північ. Зазвичай температура в столиці Японії в липні та серпні перевищує 30 градусів за Цельсієм.

Фото: tokyo2020.org