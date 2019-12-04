Удар Козлової — серед найкращих дропшотів року в WTA-турі
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Укрінформ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) визначила найкращі дропшоти 2019 року.
Серед найкращих дропшотів (Drop-shot) сезону виявився і укорочений удар української тенісистки Катерини Козлової, яка завершила рік у топ-100 рейтингу WTA.
До добірки WTA потрапив укорочений удар Козлової, виконаний у матчі проти шведської тенісистки Юганни Ларссон.
Відео кращих дропшотів 2019 року в WTA-турі:
Як повідомлялося, у кінці листопада завершилося голосування за кращий hot shot у жовтні. Ним став удар Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі WTA в Шеньчжені, який вона виконала в матчі проти румунки Сімони Халеп.
Фото: WTA