Українські футзалісти програли Хорватії у другому спарингу

Футзалісти збірної України з футзалу поступилися Хорватії у другому контрольному поєдинку. Перший українці виграли з рахунком 3:1.

Збірна України з футзалу з мінімальною різницею програла Хорватії у другому спарингу. Товариський поєдинок Україна — Хорватія відбувся 3 грудня у Черкасах і завершився з рахунком 3:4 (1:2), повідомляє пресслужба УАФ.

Голами відзначилися: Єрьомін (на 6-й хвилині), Єловчич (27, автогол), Фаренюк (29) — Матошевич (4), Єловчич (12, 37, 39).

Першу зустріч підопічні Олександра Косенка провели 2 грудня також у Черкасах. Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь української команди.

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Цими матчами збірна України почала підготовку до елітного раунду відбору чемпіонату світу 2020 року з футзалу. 1 - 4 лютого в сербському Ніші команда побореться за путівку на світову першість з Іспанією, Сербією та Францією.