«Мотор» обіграв «Нексе» в SEHA-Лізі

Чемпіон України догнав лідерів групи.

В 10-у турі гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» переміг на чужому майданчику хорватський «Нексе» 28:25. Про це повідомляє Укрінформ.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою господарів – 15:14. Після перерви «Мотор» використав усі свої шанси в нападі, якісно зіграв в захисті і переміг – 28:25.

Після 10-и турів в активі «Мотора» шість перемог і 18 очок. Запорізький клуб наздогнав лідерів групи – «Вардар», у яких щоправда є гра в запасі.

У наступному матчі SEHA-Ліги 10 грудня «Мотор» зіграє на виїзді проти «Войводіни» (Новий Сад, Сербія).