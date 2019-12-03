Підручний бігтиме індивідуальну гонку в Естерсунді

Кращий український біатлоніст відновився після травми спини.

В середу, 4-го грудня, в Естерсунді на першому етапі Кубка світу з біатлону відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків. За інформацією Sport Arena на старт вийдуть п’ятеро українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Цю гонку пропустить Тарас Лесюк, який дебютував на дорослому рівні напередодні. Нагадаємо, що українці провалили спринт в Естерсунді. Кращий результат показав Артем Прима - 35-е місце з двома штрафними колами. Капітан команди Дмитро Підручний показав лише 64-е місце.

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Раніше повідомлялося, що Підручний має проблеми зі спиною. У нього гострий міозит довгих м'язів спини. У зв'язку з цим він пропустив естафетні гонки.