УХЛ: «Донбас» і «Білий Барс» здобули чергові перемоги

Команда з Білої Церкви йде четвертою в чемпіонаті.

В матчах 20-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» обіграв на своєму майданчику «Крижаних Вовків» 9:1, а «Білий Барс» розгромив вдома харківське «Динамо» 12:0. Про це повідомляє Укрінформ.

В Дружківці «Донбас» здобув непросту перемогу над «Крижаними Вовками». Лише в останньому періоді господарі зуміли зробити рахунок комфортним – 9:1. У «Донбаса» шайби закинули: Мазур, Лялька (двічі), Шишлянников (тричі), Карпенко (двічі), Разумов. За столичний клуб відзначився Федосов.

А от «Білий Барс» без проблем здолав харківське «Динамо» 12:0. Команда з Білої Церкви набрала 28 очок і впевнено посідає 4-е місце.

Лідирує в чемпіонаті «Кременчук», який набрав 50 очок в 19 матчах. На другому місці «Дніпро» - 41 (18), на третій позиції «Донбас» – 37 (18).

Нагадаємо, в центральному матчі 19-го туру УХЛ «Донбас» поступився вдома «Кременчуку» 1:5.