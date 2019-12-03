Українка без поразок виграла шаховий чемпіонат Європи з бліцу

13-річна українка Анастасія Дубовик без поразок перемогла на шаховому чемпіонаті Європи з бліцу, який проходив в Естонії.

У категорії дівчат до 14 років Анастасія Дубовик набрала 8,5 очка з 9 можливих, повідомляє Tribuna.com.

“13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик (1901) із Дніпра стала чемпіонкою Європи з бліцу, який пройшов в Талліні (Естонія). Українка набрала 8,5 очка з 9 можливих, відірвавшись від найближчих переслідувачів на 1,5 очка”, - йдеться в повідомленні.

У листопаді Анастасія Дубовик увійшли до трійки медалістів на рекордному за кількістю учасників півфіналі чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років, який проходив у Вінниці.

Нагадаємо, сьогодні в Монако стартує другий етап жіночого Гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). У турнірі, який проходитиме 3 - 14 грудня, Україну представлятимуть сестри Анна і Марія Музичук.

Фото: 34.ua