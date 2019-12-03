Миколенко повернеться до тренувань за день-два — лікар “Динамо”

Стали відомі результати МРТ-дослідження в області скарг захисника київського футбольного клубу Віталія Миколенка.

Як повідомив у коментарі пресслужбі “Динамо” лікар Леонід Миронов, жодних пошкоджень у Миколенка не виявлено і за день-два він повернеться до тренувань.

“У результаті МРТ-дослідження в області скарг гравця жодних пошкоджень м'язових або сухожильно-зв'язкових структур виявлено не було. Було зроблено висновок, що больові відчуття були викликані різким спазмом м'язів сідничної області, причиною якого стало короткочасне защемлення нерва.

Ми добре знаємо, як це подолати, оскільки у Віталія вже був такий випадок. Він зараз проходить інтенсивну реабілітацію. З ним працюють масажисти, він проходить фізіотерапевтичне лікування, специфічне протизапальне лікування, спрямоване на зняття м'язового спазму. Також із ним працюватиме один із найдосвідченіших остеопатів у Києві, який має величезний досвід лікування подібних випадків.

Простіше кажучи, жодних пошкоджень не виявлено, у Миколенка м'язовий спазм, який викликав короткочасне защемлення нерва. Можливо, уже за день-два Віталік повернеться до тренувань, спершу з тренером із фізпідготовки, а потім і до загальної групи”, - повідомив лікар.

Нагадаємо, 1 грудня київське "Динамо" з рахунком 3:1 здобуло виїзну перемогу над донецьким "Олімпіком" у заключному матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. Віталій Миколенко був замінений по ходу зустрічі через болісні відчуття.

Фото: Footboom