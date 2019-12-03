Збірна України U-19 дізналася суперників по елітраунду ЧЄ-2020 з футболу

У Ньйоні сьогодні, 3 грудня, відбулося жеребкування елітраунду кваліфікації футбольного Євро-2020 серед збірних до 19 років (U-19).

За вихід до фінальної стадії чемпіонату Європи 2020 року збірна України змагатиметься з Англією, Данією та Латвією. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Всього в жеребкуванні взяли участь 28 збірних. Підопічні Олега Кузнецова згідно з рейтингом перебували у другому кошику та потрапили до групи 4.

Склад груп елітраунду кваліфікації Євро-2020 U-19

Група 1: Австрія, Вельс, Німеччина, Сербія.

Група 2: Іспанія, Бельгія, Болгарія, Північна Македонія.

Група 3: Грузія, Шотландія, Франція, Росія.

Група 4: Англія, Україна, Данія, Латвія.

Група 5: Італія, Норвегія, Ісландія, Словенія.

Група 6: Португалія, Туреччина, Хорватія, Словаччина.

Група 7: Нідерланди, Чехія, Швейцарія, Фінляндія.

Матчі елітраунду футбольного Євро-2020 U-19 відбудуться в березні. До фінальної стадії, яка відбудеться 19 липня — 1 серпня 2020 року, вийдуть переможці груп разом із господарем - збірною Північної Ірландії. Ці змагання також стануть відбором від зони УЄФА до чемпіонату світу 2021 року серед збірних U-20, який прийматиме Індонезія.