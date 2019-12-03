Данк українця потрапив до ТОП-10 найкращих моментів року в баскетболі 3х3

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила топ-10 найкращих моментів 2019 року у баскетболі 3х3.

До десятки найкращих моментів року потрапив і данк українця Івана Ткаченка, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Атака баскетболістом кільця збірної Катару на чемпіонаті світу U-23 з баскетболу 3х3 посіла 3 місце в рейтингу найкращих моментів 2019 року за версією ФІБА.

Нагадаємо, що Україна стала срібним призером ЧС-2019 у Китаї.

Баскетбол 3х3 вперше включений до олімпійської програми змагань на Олімпіаді-2020 у Токіо. Жіноча збірна України візьме участь в олімпійській кваліфікації, яка відбудеться в березні в Індії. Чоловіча збірна зможе зіграти в олімпійській кваліфікації за певних обставин.