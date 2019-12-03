Україна може зіграти з Ірландією 2 червня

Перед стартом Євро-2020 наша збірна планує зіграти два контрольні матчі.

Збірна України може провести спаринг з Ірландією в Дубліні 2 червня. Сторони продовжують вести переговори щодо проведення цієї товариської гри, повідомляє Sport Arena.

Що стосується другого спарингу перед Євро-2020, то його мають зіграти 7 червня. Однак ім'я суперника поки залишається невідомим.

Вже відомо, що у березні збірна України проведе два товариські матчі. З Францією команда Андрія Шевченка зіграє 27 березня, з Польщею - 30-го. Обидва поєдинки зіграють на виїзді.

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Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами та Австрією в групі С. Ще один суперник визначиться в наступному році. Ним може стати збірна Румунії, якщо виявиться найсильнішою в шляху А. В іншому випадку Україна зіграє з переможцем шляху D, де зустрінуться між собою в півфіналах Грузія і Білорусь, а також Північна Македонія і Косово.