Данк Леня потрапив до ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА

Данк центрового збірної України Олексія Леня потрапив до п’ятірки найкращих моментів ігрового дня в НБА.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Український центровий американського баскетбольного клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень відіграв трохи більше 17 хвилин у матчі НБА “Атланта Гокс” - “Голден Стейт Ворріорс” (104:79). За цей час він набрав 11 очок (5/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/1 штрафні), зробив 4 підбирання 2 перехоплення і 1 втрату.

За підсумками матчів ігрового дня в НБА данк Леня потрапив до п’ятірки найкращих моментів:

“Атланта” наразі має 5 перемог у 21 матчі НБА і посідає 14 місце в турнірній таблиці Східної конференції.