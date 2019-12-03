Молодь Івано-Франківщини перемогла на чемпіонаті України з боксу

В Івано-Франківську пройшов чемпіонат України з боксу серед дівчат, молоді та юніорок, присвячений памяті Заслуженого тренера України Валерія Дем'янова.

За результатами змагань першість у командному заліку серед молоді посіла збірна Івано-Франківщини, повідомляє пресслужба Федерації боксу України. На рахунку івано-франківської команди 5 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова У категорії "дівчата" першою стала команда з Херсонщини: 4 золоті 3 бронзові медалі. Серед юніорок переможцями стали боксерки з Івано-Франківщини: 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі. Читайте також: Збірна України з боксу перемогла на турнірі в Сербії Усього в нинішньому чемпіонаті України взяли участь понад 190 представниць боксу з усіх куточків країни.