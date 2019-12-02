Футболісти збірної України проведуть спаринг із Польщею в Хожуві

Збірна України з футболу визначається з місцем проведення спарингів із Польщею та Францією перед чемпіонатом Європи 2020 року.

За інформацією Sport Arena, підопічні Андрія Шевченка можуть зіграти товариський матч із Польщею на стадіоні Шльонський в Хожуві. Саме цей стадіон розглядається як основний для проведення товариського матчу. Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде у Варшаві.

Стадіон Шльонський в Хожуві, реконструкція якого була завершена в жовтні 2017 року, вміщує 54 378 уболівальників. Ця арена була серед претендентів на проведення матчів Євро-2020.

Місце проведення спарингу зі збірною Франції поки не визначено. Наразі йде обговорення деталей контракту товариського матчу, про який під час жеребкування Євро-2020 домовилися головні тренери збірних Андрій Шевченко і Дідьє Дешам.

Нагадаємо, футболісти збірної України планують зіграти контрольні поєдинки 27 березня (із Францію) і 30 березня (із Польщею). Всі три команди забезпечили собі місце у фінальній частині Євро-2020 в якості переможців своїх відбіркових груп.