Українка встановила світовий рекорд з пауерліфтингу на чемпіонаті Європи

Спортсменка з Попасної на Луганщині Крістіна Лєонєнко вдруге завоювала титул чемпіонки Європи з класичного пауерліфтингу серед дівчат на змаганнях у Каунасі (Литва).

Про це інформує пресслужба Попаснянської районної державної адміністрації.

"Минулого тижня відбувся чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок. Проходив він у місті Каунас Литовської Республіки. Представляли Україну на чемпіонаті і спортсмени від Попаснянського району - Олена Шаталова та Крістіна Лєонєнко", - йдеться у повідомленні.

За підсумками змагань збірна команда України посіла третє місце, а свій чемпіонський титул підтвердила і виборола у запеклій боротьбі з білоруською спортсменкою Кристина Лєонєнко.

Крім того, Крістіна встановила 6 рекордів України та рекорд світу в жимі лежачи.

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Олена Шаталова посіла сьоме місце, додавши балів для збірної.