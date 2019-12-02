Українські фігуристи Назарова і Нікітін стали другими на турнірі в Стамбулі

У Стамбулі (Туреччина) пройшов традиційний міжнародний турнір із фігурного катання Bosphorus Cup.

Український танцювальний дует Олександра Назарова і Максим Нікітін на цих змаганнях відзначився срібною нагородою. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

У сумі дует із Харкова набрав 189.23 бала.

Ще один український дует - Марія Голубцова та Кіріл Бєлобров - виборов на турнірі Bosphorus Cup 2019 золоту нагороду в танцях на льоду серед юніорів.