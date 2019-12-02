Українські фристайлісти стали призерами етапу Кубка Європи у Фінляндії

Українські фристайлісти стали призерами етапу Кубка Європи у Фінляндії

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Укрінформ
Українські фристайлісти стали призерами прем'єрних змаганнях із синхронних стрибків на етапі Кубка Європи з лижної акробатики, який проходив у місті Рука (Фінляндія).

Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов вибороли у Фінляндії бронзову нагороду, повідомляє НОК України у Facebook.

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Український дует показав результат 80,14 бала в першому синхронному стрибку і пробився до четвірки фіналістів, а в фіналі обійшов одну з білоруських пар.

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