Українські фристайлісти стали призерами етапу Кубка Європи у Фінляндії

Українські фристайлісти стали призерами прем'єрних змаганнях із синхронних стрибків на етапі Кубка Європи з лижної акробатики, який проходив у місті Рука (Фінляндія).

Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов вибороли у Фінляндії бронзову нагороду, повідомляє НОК України у Facebook. Читайте також: За 50 днів у Лозанні стартують зимові юнацькі Олімпійські ігри Український дует показав результат 80,14 бала в першому синхронному стрибку і пробився до четвірки фіналістів, а в фіналі обійшов одну з білоруських пар.