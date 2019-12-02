Харлан отримала від FIE відзнаку найкращої шаблістки сезону

Українська спортсменка Ольга Харлан отримала відзнаку найкращої шаблістки за підсумками сезону-2019/20.

Нагородження переможців Кубка світу з фехтування сезону-2019/20 відбулося у Лозанні (Швейцарія) під час щорічного конгресу FIE, повідомляє НОК України у Facebook.

“У Лозанні пройшов щорічний конгрес Міжнародної федерації фехтування (FIE), в ході якого відбулося нагородження переможців Кубка світу з фехтування-2019/20. Відзнаку найкращої шаблістки за підсумками сезону-2019/20 отримала українська спортсменка Ольга Харлан, яка посіла перше місце у міжнародному рейтингу FIE”, - йдеться в повідомленні.

Минулого сезону українка стала чемпіонкою Європи і світу, а також виграла Гран-прі Сеула, стала другою на змаганнях в Афінах і третьою - на Гран-прі Каїра, зазначає XSPORT,

Переможниця загального заліку Кубка світу з фехтування Ольга Харлан отримала цю нагороду вже вчетверте.

Як повідомлялося, у листопаді жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової завоювала командну “бронзу” на етапі Кубка світу в Орлеані (Франція), а Ольга Харлан виграла бронзову медаль в індивідуальному заліку.

Фото: FIE