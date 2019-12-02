Футболісти “Маріуполя” доставили нам складності - наставник "Шахтаря"

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував результат матчу з “Маріуполем” (1:1) в 16 турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Луїш Каштру на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що футболісти “Маріуполя” були сильними в атаці й обороні й доставили його підопічним складності.

“Вітаю “Маріуполь” із тим, як він проявив себе протягом усього поєдинку. Суперник був сильний в атаці й обороні й доставив нам складності. Ми забили першими, контролювали гру, але не змогли добитися переваги в два м'ячі. На складному полі було важко показувати звичний для нашої команди швидкий футбол. За рахунку 1:1 все так же прагнули забити другий гол, проте після 75-ї хвилини “Маріуполь” повністю закрився, а ми не змогли розкрити жодної зони в їх оборонній п'ятірці. Намагалися виграти до кінця, але господарям вдалося добитися нічиєї. І ми дозволили цьому статися.

Всі матчі розглядаємо лише з можливістю виграти, заробити три очки. На жаль, не вийшло. Коли не вдається досягти мети, ми втрачаємо очки.

Нормально, коли після матчу Ліги чемпіонів команда більш втомлена, адже поєдинки там дуже вимогливі. За короткий період до гри чемпіонату неможливо відновитися до свого максимуму. І, коли зустрічаєшся з суперником, який налаштований заробити очки так, як “Маріуполь” сьогодні, іноді таке відбувається. Важливо зберігати раціональність і розуміти, що суперник також заслужив те, чого шукав”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, футболістам донецького "Шахтаря" не вдалося обіграти "Маріуполь" у виїзному матчі 16-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Зустріч відбулася 1 грудня на стадіоні імені В. Бойка в Маріуполі й завершилася з рахунком 1:1.

Турнірне становище: "Шахтар" - 44 очки, "Динамо" - 33, "Зоря" - 31, "Десна" - 30, "Олександрія" - 27, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 18, "Колос" - 17, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 11.