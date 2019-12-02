Роман Безус відзначився голом за “Гент” у чемпіонаті Бельгії

Півзахисник збірної України Роман Безус відзначився голом у виїзній перемозі “Гента” в чемпіонаті Бельгії.

У 17-му турі чемпіонату Бельгії з футболу “Гент” переміг “Кортрейк” з рахунком 2:0, а Роман Безус відзначився в цьому матчі забитим м’ячем. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Українські футболісти Ігор Пластун і Роман Безус вийшли на поле з перших хвилин. Саме півзахисник української збірної на 14-й хвилині матчу забив перший м’яч у цій зустрічі. Ще один український гравець “Гента” Роман Яремчук цей поєдинок провів у запасі.

Всього в нинішньому сезоні Роман Безус зіграв у 15 матчах за “Гент”, забив 4 м’ячі та зробив 1 результативну передачу. Роман Яремчук зіграв у 25 матчах, забив 16 м’ячів та зробив 4 результативні передачі. На рахунку Ігоря Пластуна 27 поєдинків і 2 забиті м’ячі.

Наразі “Гент” має в активі 32 очки і посідає 3 місце в турнірній таблиці футбольного чемпіонату Бельгії.

Фото: Twitter