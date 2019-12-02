"Барселона" обіграла "Атлетико" в чемпіонаті Іспанії з футболу

"Барселона" з рахунком 1:0 перемогла мадридський "Атлетико" у виїзному матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Успіх "Барселоні" на "Метрополітано" в Мадриді приніс гол Ліонеля Мессі, якому на 86-й хвилині асистував Луїс Суарес, повідомляє Укрінформ.

Каталонці вийшли на перше місце в турнірній таблиці Ла-Ліги.

У наступному турі 7 грудня "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" зустрінеться з "Мальоркою", а "Атлетико" в гостях зіграє з "Вільярреалом".

Турнірне становище лідерів: "Барселона" - 31 очко (після 14-ти ігор), "Реал" - 31 (14), "Севілья" - 30 (15), "Реал Сосьєдад" - 26 (15), "Атлетик" - 26 (15), "Атлетико" - 25 (15)...