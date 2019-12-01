Формула-1: Гемілтон переміг на Гран-прі Абу-Дабі

Формула-1: Гемілтон переміг на Гран-прі Абу-Дабі

Укрінформ
Чинний чемпіон виграв останню гонку сезону.

В Абу-Дабі (ОАЕ) на трасі Яс Маріна завершився останній в цьому сезоні 21-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Абу-Дабі став чемпіон 2019 року британський пілот Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Остання гонка в сезоні стала черговим успіхом Гемілтона і його команди «Мерседес». Британець дуже впевнено фінішував першим. Це 11-а перемога Гемілтона в сезоні та 84-а перемога в кар’єрі. Друге місце у Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

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Третє місце фактично посів Шарль Леклер («Феррарі»), але йому загрожує дискваліфікація за несанкціоноване пальне. Тому третім на цьому етапі має стати Валттері Боттас («Мерседес»). Невдало завершив рік й інший пілот «Феррарі» Себастьян Феттель, який фінішував лише п’ятим.  

У загальному заліку пілотів перше місце посів шестиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон (413 очок). Валттері Боттас – другий (326). Макс Ферстаппен – третій (278).

Фото: XPB Images

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