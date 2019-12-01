Формула-1: Гемілтон переміг на Гран-прі Абу-Дабі

Чинний чемпіон виграв останню гонку сезону.

В Абу-Дабі (ОАЕ) на трасі Яс Маріна завершився останній в цьому сезоні 21-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Абу-Дабі став чемпіон 2019 року британський пілот Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Остання гонка в сезоні стала черговим успіхом Гемілтона і його команди «Мерседес». Британець дуже впевнено фінішував першим. Це 11-а перемога Гемілтона в сезоні та 84-а перемога в кар’єрі. Друге місце у Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

Третє місце фактично посів Шарль Леклер («Феррарі»), але йому загрожує дискваліфікація за несанкціоноване пальне. Тому третім на цьому етапі має стати Валттері Боттас («Мерседес»). Невдало завершив рік й інший пілот «Феррарі» Себастьян Феттель, який фінішував лише п’ятим.

У загальному заліку пілотів перше місце посів шестиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон (413 очок). Валттері Боттас – другий (326). Макс Ферстаппен – третій (278).

Фото: XPB Images