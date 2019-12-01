"Десна" обіграла "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу
Авторами голів на стадіоні імені Ю. Гагаріна стали Дмитро Хльобас, який відзначився на 47-й хвилині, та Олександр Філіппов (60), повідомляє Укрінформ.
"Олександрія" перервала 4-матчеву серію без поразок.
Завершить програму туру поєдинок між донецьким "Олімпіком" та київським "Динамо", які зійдуться на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського о 19.30.
Результати інших поєдинків:
"Зоря" (Луганськ) - "Карпати" (Львів) - 2:0
голи: Віталій Вернидуб (54-а хвилина), Назарій Русин (87).
ФК "Львів" - "Дніпро-1" - 0:2
голи: Дмитро Коркішко (16), Ігор Когут (61).
"Ворскла" (Полтава) - "Колос" (Ковалівка) - 1:0
гол: Денис Васін (38, з пенальті).
"Маріуполь" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:1
голи: Ілля Путрія (49) - Тайсон (15, з пенальті).
"Шахтар" - 44 очки (після 16-ти ігор), "Зоря" - 31 (16), "Десна" - 30 (16), "Динамо" - 30 (15), "Олександрія" - 27 (16), "Дніпро-1" - 18 (16), "Олімпік" - 18 (15), "Маріуполь" - 18 (16), "Колос" - 17 (16), "Карпати" - 11 (16), "Львів" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (16).