Пас Шахова допоміг «Лечче» обіграти «Фіорентину»

Команда українця покращила турнірне становище.

В матчі 14-го туру футбольного чемпіонату Італії (Серія А) «Лечче» перемогло «Фіорентину» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник «Лечче» Євген Шахов відзначився в цій грі гольовим пасом. Після його передачі на 49-й хвилині Ла Мантія забив єдиний м’яч в матчі.

Українець в нинішньому сезоні зіграв за «Лечче» 9 ігор в чемпіонаті Італії, в його активі дві результативні передачі.

«Лечче» завдяки цій перемозі відірвався від зони вильоту і посідає 14-е місце турнірної таблиці Серії А.