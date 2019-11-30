Бородянський назвав основні напрями реформування спортивної галузі

Збільшити кількість українців, які займаються спортом, впровадити формулу “гроші ходять за дитиною” у питаннях занять спорту — ці та інші завдання стоять перед Міністерством культури, молоді та спорту.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю “Дзеркалу тижня”.

“Основне завдання — це збільшити кількість людей, які займаються спортом. У нас держава в першу чергу опікувалася спортом високих досягнень, тобто професійним спортом. Але держава повинна насамперед опікуватися здоров'ям нації. Це базова історія. Друга базова історія — ми хочемо, щоб федерації стали більш відповідальними, більш самостійними... Ми хочемо, щоб спорт почав розвиватися знизу, з клубної системи. Тобто клуби, федерації, і підтримка держави була б одним із джерел фінансування федерацій”, - повідомив Бородянський

На його думку, найближчим часом треба провести реформу в дитячих, юнацьких школах, перестати фінансувати заклади, а перейти до фінансування дітей.

“Гроші мають ходити за дітьми, ця історія для спорту теж актуальна. Ми, взагалі, маємо задіяти всю інфраструктуру, яка є у спорті, розширити її діяльність — від шкільних спортивних залів до комерційних закладів. І наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб це відбувалося”, - вважає Бородянський.

Крім іншого, в міністерстві хочуть прибрати зайві бар'єри перед тими, хто займається організацією масових змагань, в тому числі вирішити питання їх фінансування за аналогією з Українським культурним фондом.

Бородянський підтвердив, що відрахування на спорт можна буде здійснювати з лотерейного, грального бізнесу.

“Саме так. Ми розбудовуватимемо багато функціональних спортивних центрів, а також розроблятимемо в парках міст спортивні інфраструктури. Ця тема дуже широка, і я думаю, що вже скоро ми будемо готові презентувати конкретні напрями дій і завдань”, - зазначив він.