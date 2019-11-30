Суперліга: «Одеса» перемогла «Хімік»

Одесити обіграли чинного чемпіона.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Одеса» вдома обіграла «Хімік» 86:73. Про це повідомляє Укрінформ.

«Одеса» здобула вольову перемогу, відігравши у «Хіміка» відставання в 11 очок. 86:73 – четверта перемога «Одеси» в сезоні. Найрезультативніші гравці матчу: Брюс Мессі (20 очок) – «Одеса»; Айзея Вільямс (20) – «Хімік».

В іншому матчі ігрового дня «Миколаїв» приймає «Прометей», який лідирує в Суперлізі. В активі новачка 15 очок.

Нагадаємо, 29 листопада «Дніпро» вдома обіграло «Черкаських Мавп» 82:70.