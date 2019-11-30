АПЛ: «Ман Сіті» втратив очки в матчі з «Ньюкаслом»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 8 очок.

В стартовому матчі 14-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» в гостях зіграв внічию з «Ньюкаслом» 2:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. На 22-й хвилині рахунок відкрив нападник «Ман Сіті» Стерлінг. І майже одразу Віллемс відновив рівновагу. Вдруге гості вийшли вперед після голу Де Брюйне на 82-й хвилині. Однак, «Ман Сіті» не втримав перемогу – Шелві приніс «Ньюкаслу» нічию 2:2.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вкотре не потрапив до заявки на матч через травму. В цьому сезоні Зінченко зіграв 7 матчів в АПЛ.

Після 14-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль», який сьогодні гратиме проти «Брайтона», випереджає «Ман Сіті» на 8 очок. «Ман Сіті» піднявся на 2-е місце, набравши 29 очок.