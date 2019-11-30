Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі

Британський пілот здобув п’ятий поул в сезоні.

В Абу-Дабі (ОАЕ) на трасі Яс Маріна триває останній в сезоні 21-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі став британський пілот Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Пілот «Мерседеса» і чинний чемпіон цього сезону Льюїс Гемілтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі. Він здобув перший поул з червневого Гран-прі Німеччини. Цікаво, що після другого сегменту лідирував Шарль Леклер («Феррарі»), але з незрозумілих причини він запізнився на фінальну частину кваліфікації.

Друге місце виборов Валттері Боттас («Мерседес»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») замкнув трійку кращих. Пілоти «Феррарі» Шарль Леклер і Себастьян Феттель показали четвертий і п’ятий час.

Головна гонка Гран-прі Абу-Дабі відбудеться 1 грудня. Початок о 15:10 за київським часом.